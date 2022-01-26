Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Посольство США в Киеве посоветовало американцам покинуть Украину

Иван Юминов

В мире
Посольство США в Киеве посоветовало американцам покинуть Украину
Фото: Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Американцам стоит подумать о том, чтобы покинуть Украину из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Киеве в среду, 26 января.

— Ситуация в сфере безопасности на Украине остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы военных действий со стороны России… Посольство США призывает находящихся на Украине граждан США рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные доступные транспортные возможности, — отмечается на сайте дипломатической миссии.

26 января первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать помощь ДНР и ЛНР с помощью поставок отдельных видов вооружений. Партия «Единая Россия», как уточнил он, с тревогой относится к накачиванию Украины летальным оружием с Запада.

Страны НАТО не отрицают этого, а под эту «сурдинку» на Украину прибывают инструкторы и кадровые военные альянса, добавил политик. Они, по его мнению, готовят украинские военные подразделения к ведению боевых действий в городских условиях. При этом в ЛНР и ДНР выросло число обстрелов, в которых гибнут мирные люди, заключил Турчак.

Читайте также:
Украина США Эвакуация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Парадоксальные результаты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Витрина либерал-фашизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Цвет зимних сумерек

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Все мнения
О проекте