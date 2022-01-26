Антонов обвинил США в стремлении вынудить его покинуть страну

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Группа сотрудников российского посольства вместе с членами семей покидает США из-за ограничений сроков командировок. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в среду, 26 января.

— Еще в сентябре нас пригласили в Госдепартамент и дали список из 55 человек. Часть из них — 27 человек — должны были уехать и уезжают к 30 января, и 28 человек уезжают к 30 июня, — рассказал дипломат.

Их предупредили о возможности ареста и лишения дипломатических привилегий, если они не покинут США, уточнил он. Москва, по его мнению, не может рассматривать действия Вашингтона никак иначе, кроме как враждебный шаг.

Сам Антонов также должен будет покинуть страну в апреле, если не выполнит ряд условий по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве. Все, что происходит в последние месяцы на этом направлении, лишь свидетельствует об ужесточении линии США в отношении посольства России, приводит слова Антонова ТАСС.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.