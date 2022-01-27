Магазин «Атак» в СВАО столицы могут закрыть на 90 суток за нарушение мер по COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ Карта всех событий

Закрытие на 90 суток грозит супермаркету «Атак» на северо-востоке столицы из-за несоблюдения требований по коронавирусу. Об этом заявил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов в четверг, 27 января.

Он отметил, что специалисты обнаружили в магазине многочисленные нарушения антиковидных мер.

— Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением, — заявил инспектор.

Владельца супермаркета могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. При этом самому предприятию грозит штраф в размере одного миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне стало известно, что заведение «Москальян» в районе Басманный в центре столицы опечатали из-за грубых нарушений требований по коронавирусу. В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора выявили, что сотрудники заведения игнорируют правила ношения защитных масок на рабочем месте, а также не дезинфицируют помещения и поверхности.