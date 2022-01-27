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Психолог рассказала, как помочь пережившему трагедию ребенку

Ирина Игнатенко

Общество
Психолог рассказала, как помочь пережившему трагедию ребенку
Фото: pixabay.com

Как помочь детям, на глазах у которых произошла трагедия, рассказала психолог Наталья Искра.

Она отметила, что особенно тяжело детям пережить ситуацию, когда на их глазах погиб близкий родственник. В этом случае в семье нужно создать атмосферу, в которой ребенок сможет вспоминать родственника и оплакивать его.

— Необходимо объяснить ребенку про смерть в целом, как это понимает семья. Например, если семья верующая, то ребенку рассказывают о смерти, как это понимается в их религии, — отметила она в комментарии «Невским новостям».

Не стоит убирать все фотографии погибшего и его вещи. Просмотр альбомов, видео может помочь сохранить в памяти образ любимого человека.

Искра добавила, что родственники должны обязательно обратиться за помощью к психологу, поскольку им тяжело будет самостоятельно проговорить детали трагедии с ребенком.

19 января жительницу Ленобласти унесло течением во время крещенских купаний. Все произошло на глазах мужа и десятилетнего сына. Тело женщины спасатели пока не обнаружили.

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