Юрист перечислил самые частые ошибки при оформлении ипотеки

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При взятии кредита на жилье рекомендуется думать наперед и учитывать свое нынешнее и будущее финансовое положение. Об этом рассказал юрист Артем Баранов.

По словам Баранова, думать о финансовом будущем важно, так как условия договора займа после подписания изменить практически невозможно.

— Заставить банк изменить условия договора вы не сможете. Банк просто откажет в выдаче кредита и будет прав. Он вам ничем не обязан, — уточнил юрист.

Более того, объективная оценка личной финансовой ситуации поможет избавиться от штрафных санкций банка — данная часть договора также «нерушима».

В то же время не стоит стараться как можно быстрее погасить кредит путем увеличения размера выплат кредитной организации — это приведет в серьезным финансовым проблемам в случае кризиса, предупреждает эксперт.

Баранов советует брать кредит на максимально долгий срок: так заемщик снизит сумму ежемесячного платежа, оставляя за собой право досрочно погасить ипотеку, передает NEWS.ru.

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