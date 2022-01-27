Нутрициолог Муравская назвала специю, нормализующую работу кишечника

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Нутрициолог Екатерина Муравская рассказала, что регулярное потребление куркумы поможет избавиться от многих проблем с желудочно-кишечным трактом.

Эксперт поделилась информацией, что куркума является естественным антисептиком и антибактериальным средством.

— К тому же натуральный детоксикант печени обладает выраженным антираковым действием. С древности используется в Азии как средство номер один при любых видах болезней печени, — заявила врач.

По словам эксперта, куркума не только стимулирует работу желчного пузыря и способствует налаживанию пищеварения, но и улучшает работу мозга.

Однако, отмечает Екатерина Муравская, употребление куркумы противопоказано тем, у кого есть аллергия, и принимающим антидиабетические лекарства, сообщает РИА Новости.

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