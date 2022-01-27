Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Нутрициолог Муравская назвала специю, нормализующую работу кишечника

Василий Плиткин

Сюжет: 

Еда
Общество
Нутрициолог Муравская назвала специю, нормализующую работу кишечника
Фото: Скриншот видео на Youtube

Нутрициолог Екатерина Муравская рассказала, что регулярное потребление куркумы поможет избавиться от многих проблем с желудочно-кишечным трактом.

Эксперт поделилась информацией, что куркума является естественным антисептиком и антибактериальным средством.

— К тому же натуральный детоксикант печени обладает выраженным антираковым действием. С древности используется в Азии как средство номер один при любых видах болезней печени, — заявила врач.

По словам эксперта, куркума не только стимулирует работу желчного пузыря и способствует налаживанию пищеварения, но и улучшает работу мозга.

Однако, отмечает Екатерина Муравская, употребление куркумы противопоказано тем, у кого есть аллергия, и принимающим антидиабетические лекарства, сообщает РИА Новости.

Набору веса могут способствовать привычки, которые вырабатываются во время приема пищи, о чем рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

До этого диетологи перечислили лучшие продукты для уменьшения жира на животе. Растворимая клетчатка — это один из самых простых способов решить проблемы с пищеварением и похудеть.

Читайте также:
Здоровье Врачи ЖКТ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Парадоксальные результаты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Витрина либерал-фашизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Цвет зимних сумерек

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Все мнения
О проекте