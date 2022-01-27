Медведев ответил на угрозы Запада запретить операции в долларах для России

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В том случае, если запрет на операции в валюте будет введен в отношении России, Москва просто начнет активнее поддерживать экономику Китая и «опускать» экономики Соединенных Штатов и Евросоюза. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

— Я не знаю, кто от этого больше потеряет. Система, которая эмитирует доллар или евро? Они тоже прекрасно понимают, что в этом случае мы просто будем поддерживать в большей степени китайскую экономику и «опускать» их экономики. Кому это выгодно — это вопрос вкуса, — сказал он.

Медведев также напомнил, что РФ на протяжении долгого времени ведет курс на более сбалансированную валютную корзину и систему резервов, за счет чего общий объем долларов в стране уменьшается, передает РИА Новости.

25 января президент США Джо Байден допустил введение санкций лично против российского лидера Владимира Путина в случае вторжения на Украину. Позже источники сообщили, что Вашингтон отказался вводить эти меры. По данным СМИ, санкции против тех, с кем Белый дом ведет переговоры, могут затруднить перемещения официальных лиц и координацию действий с партнерами.

В этот же день лидеры стран — членов Североатлантического альянса одобрили беспрецедентные санкции в отношении России в случае ее агрессии в адрес Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном после встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с лидерами Соединенных Штатов, Италии, Польши, Франции и ФРГ.

Во время встречи политики обсудили важность единой позиции относительно России и ее якобы «агрессии» по отношению к Украине. По мнению должностных лиц, приоритетом в данной ситуации остается дипломатический подход.