Международный день книгодарения отметят в России 14 февраля

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Международный день книгодарения празднуется более чем в 40 странах, в числе которых Россия, 14 февраля. Традиционно на праздник люди обмениваются книгами с друзьями, близкими и даже незнакомыми людьми, а также передают издания в школы, детские дома и другие благотворительные учреждения.

— Дарение книг — прекрасная народная традиция, которую важно возродить и развивать. День книгодарения вовлекает в чтение и не читающую аудиторию, в том числе детей и подростков. Акции, посвященные этой дате, оказывают большую поддержку всей книжной отрасли, которая сегодня испытывает на себе множество вызовов. Кроме того, программы дарения книг обладают весомым социальным значением, — отметил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Так, например, в честь праздника Российская государственная детская библиотека и Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения проведут шестую общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью» с 7 по 14 февраля. По всей стране будет организован сбор книг для библиотек и детских учреждений.

Помимо этого, холдинг «Эксмо-АСТ» передаст более тысячи книг в сельские и городские библиотеки.

Также с 7 по 21 февраля в социальной сети «ВКонтакте» состоится челлендж #КнижныйКурьер. Участникам нужно будет выбрать друга и книгу для него, а затем вызвать #КнижногоКурьера, который доставит книжную посылку.

25 января новые подборки книг появились в сервисе «Библиотеки Москвы». Так, например, в подборки вошли издания «Похороните меня за плинтусом», «Лишние дети», «Книжный вор» и многие другие.