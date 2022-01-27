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Московские школьники посетят онлайн-занятия с ведущими специалистами вузов

Марьяна Шевцова

Общество
Московские школьники посетят онлайн-занятия с ведущими специалистами вузов
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Для учеников предпрофессиональных классов в режиме онлайн пройдут семинары и практические занятия. Их проведут специалисты вузов столицы. Для участия нужно зарегистрироваться.

Институт нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН (ИНХС РАН) проведет цикл семинаров, посвященных расчетным задачам из области общей и физической химии. На занятии, которое состоится 28 января, ребята будут решать задачи по кинетике химических реакций и химическому равновесию.

В этот же день преподаватели Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА расскажут учащимся о программном комплексе САПР, который применяется для автоматизации работ на этапах конструкторской и технологической подготовки производства. Школьники увидят, как осуществляется моделирование изделий с помощью современных программных продуктов.

Ребят, планирующих связать свое будущее с предпринимательской деятельностью, приглашают 28 января на мастер-класс, посвященный основным этапам создания инновационного бизнеса.

29 января старшеклассникам расскажут об экономических кризисах, их причинах и последствиях. Также они узнают о факторах развития экономики страны и защите интересов государства от внешних и внутренних угроз. Занятие проведет детский технопарк «Альтаир» РТУ МИРЭА.

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