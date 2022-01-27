Московская компания выпустила книгу-инструкцию для страдающих диабетом детей

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Столичное предприятие, занимающееся разработкой глюкометров, выпустило книгу «Как подружиться с диабетом» для страдающих заболеванием детей. Об этом сообщил глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в четверг, 27 января.

Он отметил, что первую партию издания уже напечатали. Тестовый тираж составил две тысячи копий. Помимо этого, авторы проекта представили книгу в онлайн-формате.

— Сегодня в Москве работают 132 промышленных предприятия, специализирующиеся на изготовлении медицинских изделий. Каждая вторая компания производит медоборудование: от шприцов и защитных масок до самых современных томографов. Помимо этого, производители занимаются благотворительностью и запускают различные социальные акции и проекты, — заявил руководитель ведомства.

В разработке издания участвовали врачи-эндокринологи и детские психологи. Книга нацелена на детей старше шести лет, однако может быть полезной и более старшим поколениям.

— Идея создания книги для детей с диабетом обсуждалась уже давно, и в 2021 году нами было принято решение реализовать проект. Основная цель создания такой книги — помочь ребенку принять свое заболевание. Понять, что диабет — это не страшно, что это просто требует дополнительного контроля, что с дети с диабетом могут жить так же полноценно, как и другие дети, — добавили авторы проекта.

25 января новые подборки книг появились в сервисе «Библиотеки Москвы». Так, например, в подборки вошли издания «Похороните меня за плинтусом», «Лишние дети», «Книжный вор» и многие другие.