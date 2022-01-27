Детские тарифы интернета разработают в России

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Министерство просвещения и Минцифры разрабатывают детские тарифы интернета совместно с ведущими операторами. Об этом сообщил директор департамента цифровой трансформации образования и больших данных Минпросвещения Андрей Горобец в четверг, 27 января.

Данное решение было было озвучено на XVIII съезде уполномоченных по правам ребенка в российских субъектах. Также Горобец отметил, что прорабатывается вопрос создания условий для возрастной маркировки программного обеспечения.

— Детские тарифы разрабатываем с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и ведущими операторами, которые были бы, условно, проверены, ограничены некими ресурсами, сервисами, — пояснил директор департамента.

Отдельно уточняется, что на обсуждение вынесен вопрос введения маркировки для программного обеспечения. Как заявляет Горобец, ПО требуется такая верификация для того, чтобы не возникало каких-то «вопиющих случаев», сообщает КП.

По его словам, в рамках поручения Госсовета, Минцифры будут прорабатывать вопрос создания условий для маркировки соответствующего продукта.

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