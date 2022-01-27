Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Детские тарифы интернета разработают в России

Василий Плиткин

Технологии
Детские тарифы интернета разработают в России
Фото: pixabay.com

Министерство просвещения и Минцифры разрабатывают детские тарифы интернета совместно с ведущими операторами. Об этом сообщил директор департамента цифровой трансформации образования и больших данных Минпросвещения Андрей Горобец в четверг, 27 января.

Данное решение было было озвучено на XVIII съезде уполномоченных по правам ребенка в российских субъектах. Также Горобец отметил, что прорабатывается вопрос создания условий для возрастной маркировки программного обеспечения.

— Детские тарифы разрабатываем с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и ведущими операторами, которые были бы, условно, проверены, ограничены некими ресурсами, сервисами, — пояснил директор департамента.

Отдельно уточняется, что на обсуждение вынесен вопрос введения маркировки для программного обеспечения. Как заявляет Горобец, ПО требуется такая верификация для того, чтобы не возникало каких-то «вопиющих случаев», сообщает КП.

По его словам, в рамках поручения Госсовета, Минцифры будут прорабатывать вопрос создания условий для маркировки соответствующего продукта.

Кибербуллинг устойчиво поселился в цифровом пространстве и имеет вполне ощутимые последствия в физическом мире. Жертвы травли в соцсетях — и взрослые, и дети — страдают от депрессии, проблем со сном, они становятся замкнутыми, теряют аппетит, а при новых сообщениях в соцсетях заметно напрягаются. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

Читайте также:
Дети Интернет Минцифры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Парадоксальные результаты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Все мнения
О проекте