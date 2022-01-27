Следком: Кости, найденные в печи, не принадлежат пропавшей в Новгородской области девочке

Фото: СК РФ

Кости, найденные 26 января в печи, не принадлежат пропавшей в Новгородской области девочке. Об этом в четверг, 27 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Экспертиза показала, что останки не человеческого происхождения. По данным следствия, поиски ребенка продолжаются. На месте происшествия работают криминалисты центрального аппарата СК России.

Исчезновение полуторагодовалой девочки в Новгородской области

Ночью 25 января в городе Холм Нoвгородской области пропала девочка 2020 года рождения. О пропаже девочки заявила ее мать.

По некоторым данным, семья малышки неблагополучная. В середине декабря опека забрала оттуда семерых детей в приют, а самую младшую из них оставили из-за возраста.

Следователи провели осмотр в доме семьи. Соответствующее видео опубликовал СК. На его кадрах видны помещения, которые завалены разными вещами. В доме беспорядок: одежда разбросана по мебели и полу. Исходя из разговора следователей, можно понять, что они нашли куртку и шапку ребенка.

В связи с исчезновением ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Подробную информацию об этом страшном деле читайте в специальном материале «ВМ».