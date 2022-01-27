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Названы пять главных правил по сохранению здоровья кишечника

Георгий Соланович

Общество
Названы пять главных правил по сохранению здоровья кишечника
Фото: Анна Куприянова, Вечерняя Москва

Уменьшение потребления алкоголя, увеличение пробиотиков и пребиотиков в рационе и растительная пища помогут человеку сохранить здоровье кишечника. Об этом сообщили эксперты по здоровому питанию.

Растительные продукты, например, содержат в своем составе много клетчатки и тем самым увеличивают содержание полезных микробов в кишечнике. Пробиотики и пребиотики также помогают органу. Пробиотики обладают мощной антимикробной активностью, тогда как пребиотики оказывают противовоспалительный эффект.

Фастфуд, по мнению ученых, наоборот, мешает работе кишечника путем увеличения вредных бактерий, производящих токсины. Алкоголь тоже вреден — его чрезмерное употребление вызывает воспаление жизненно важного органа, а искусственные подсластители, в свою очередь, могут привести к непереносимости глюкозы, передает «МК».

25 января доктор Александр Мясников рассказал, как правильно принимать такой минерал, как кальций, чтобы он эффективнее усваивался организмом человека. Он уточнил, что около 50 процентов кальция от суточной нормы человек может получить из продуктов питания: из твердого сыра, молочных продуктов, апельсинов, миндаля и рыбы.

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