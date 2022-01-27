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Пожар произошел в нескольких квартирах дома на Ленинском проспекте

Евгений Белоусов

Происшествия
Пожар произошел в нескольких квартирах дома на Ленинском проспекте
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Пожар вспыхнул в одном из домов на Ленинском проспекте. Об этом в четверг, 27 января, сообщил «Вечерней Москве» ее источник в экстренных службах.

Площадь возгорания достигла 60 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание. Также они спасли из одной из горящих квартир двух человек.

— Пострадавших нет, — заключил собеседник «ВМ».

Спасение людей из квартиры попало на видео. На кадрах видно, как пожарный на лестнице приближается к окну квартиры, в котором виднеется человек.

Видео: Telegram / Москва с огоньком

В среду, 26 января, было зафиксировано возгорание в частном доме на территории Новой Москвы. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Из горящего дома были эвакуированы четыре человека, также при пожаре был обнаружен один пострадавший.

2 января один человек пострадал при пожаре в частном доме в СНТ «Десна» в ТиНАО.

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