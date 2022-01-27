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Губернатор Вологодской области заразился коронавирусом

Василий Плиткин

Общество
Губернатор Вологодской области заразился коронавирусом
Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что заразился коронавирусом, находится дома и работает удаленно. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале в четверг, 27 января.

— Непривычно находиться дома в столь раннее время. У меня подтвердился диагноз «коронавирус». Чувствую себя неплохо. Работаю удаленно. До результатов контрольного теста мои обязанности будет исполнять первый замгубернатора, председатель правительства Антон Викторович Кольцов, — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заболел коронавирусной инфекцией и ушел в самоизоляцию.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году, но для этого необходимы комплексные меры по борьбе с болезнью. Он отметил, что для завершения пандемии вакцинированы должны быть не менее 70 процентов жителей каждой страны.

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