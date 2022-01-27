В Мосгорнаследии усомнились в причастности Шухова к строительству купола Моспочтамта

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Россия, Москва, Мясницкая улица 26 Карта всех событий

Причастность инженера Владимира Шухова к строительству стеклянной крыши Московского императорского почтамта на Мясницкой улице сомнительна в связи с новыми историческими данными. Об этом сообщил заместитель главы департамента городского культурного наследия (Мосгорнаследие) Леонид Кондрашев.

По его словам, каждая реставрация вскрывает новые исторические подробности. Сейчас вскрылись данные о строительстве стеклянной крыши над главным залом Императорского почтамта.

Практически все считают, что эта конструкция – Шухова. Однако историки, проштудировав архив фирмы инженера, где Шухов был главным конструктором, не обнаружили заказа на это здание. Нам необходимо сейчас активизировать архивные искания. Мы надеемся, что версия авторства Шухова будет или подтверждена, или опровергнута, — передает слова Кондрашева агентство городских новостей «Москва».

В Мосгорнаследие отметили, что постройка признана объектом культурного наследия регионального значения.

27 января жителям столицы рассказали о ходе противоаварийных работ в Моспочтамте.