Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Зеленский призвал активизировать работу «нормандской четверки»

Иван Юминов

В мире
Зеленский призвал активизировать работу «нормандской четверки»
Фото: president.gov.ua

Обязательным элементом движения к миру в Донбассе является активизация работы «нормандской четверки». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 27 января.

— Обязательным элементом движения к честному и стабильному миру для Донбасса через выполнение Минских договоренностей считаем активизацию работы нормандского формата, и на уровне лидеров соответствующих стран, с организацией их встречи в ближайшее время, — рассказал глава государства.

Первым приоритетом для Киева является достижение стабильной и безусловной тишины в Донбассе, заверил он. Режим прекращения огня должен быть гарантирован, а на этой основе могут быть сделаны следующие шаги, приводит слова Зеленского сайт офиса лидера.

19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Новые власти Украины, по мнению инициаторов, прославляют фашистов и их последователей. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибли более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.

Учитывая данные факты, парламентарии попросили Путина рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Кроме того, депутаты попросили провести переговоры с руководством республик для создания правовой системы межгосударственных отношений.

Читайте также:
Украина Владимир Зеленский Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Парадоксальные результаты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Все мнения
О проекте