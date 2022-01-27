Зеленский призвал активизировать работу «нормандской четверки»

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Обязательным элементом движения к миру в Донбассе является активизация работы «нормандской четверки». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 27 января.

— Обязательным элементом движения к честному и стабильному миру для Донбасса через выполнение Минских договоренностей считаем активизацию работы нормандского формата, и на уровне лидеров соответствующих стран, с организацией их встречи в ближайшее время, — рассказал глава государства.

Первым приоритетом для Киева является достижение стабильной и безусловной тишины в Донбассе, заверил он. Режим прекращения огня должен быть гарантирован, а на этой основе могут быть сделаны следующие шаги, приводит слова Зеленского сайт офиса лидера.

19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Новые власти Украины, по мнению инициаторов, прославляют фашистов и их последователей. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибли более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.

Учитывая данные факты, парламентарии попросили Путина рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Кроме того, депутаты попросили провести переговоры с руководством республик для создания правовой системы межгосударственных отношений.