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Ребенок повредил позвоночник, прыгая на батуте в Новосибирской области

Евгений Белоусов

Происшествия
Ребенок повредил позвоночник, прыгая на батуте в Новосибирской области
Фото: СК РФ

Семилетний мальчик повредил позвоночник, пока прыгал на батуте в спортивно-развлекательном комплексе. Об этом сообщили в четверг, 27 января, в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.

Инцидент произошел 15 января. Мальчик прыгал на батуте в комплексе в поселке Краснообск и повредил позвоночник. В больницу его родители обратились лишь 24 января. Сейчас ребенок на домашнем лечении.

— Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — говорится в сообщении ведомства.

До этого сообщалось, что в центре Москвы 13-летний мальчик во время прохождения квеста повредил палец.

В декабре Следственный комитет по Московской области организовал проверку по факту травмирования 5-летнего ребенка во время катания на тюбинге (надувные санки — прим. «ВМ») в Королеве. Уточнялось, что во время скатывания тюбинг наткнулся на бугор и поехал в сторону железнодорожных путей, расположенных рядом с горкой. Столкнувшись с колесом поезда, девочка получила травму головы.

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