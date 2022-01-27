Ребенок повредил позвоночник, прыгая на батуте в Новосибирской области

Фото: СК РФ

Семилетний мальчик повредил позвоночник, пока прыгал на батуте в спортивно-развлекательном комплексе. Об этом сообщили в четверг, 27 января, в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.

Инцидент произошел 15 января. Мальчик прыгал на батуте в комплексе в поселке Краснообск и повредил позвоночник. В больницу его родители обратились лишь 24 января. Сейчас ребенок на домашнем лечении.

— Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — говорится в сообщении ведомства.

До этого сообщалось, что в центре Москвы 13-летний мальчик во время прохождения квеста повредил палец.

В декабре Следственный комитет по Московской области организовал проверку по факту травмирования 5-летнего ребенка во время катания на тюбинге (надувные санки — прим. «ВМ») в Королеве. Уточнялось, что во время скатывания тюбинг наткнулся на бугор и поехал в сторону железнодорожных путей, расположенных рядом с горкой. Столкнувшись с колесом поезда, девочка получила травму головы.