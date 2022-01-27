Названы четыре мужских имени, обладатели которых неохотно открывают свой бизнес

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Астролог Светлана Проскурякова уверена в том, что имя мужчины влияет на его успех в предпринимательской деятельности.

Она делит мужчин на две категории. Представители первой из них не хотят работать по найму и предпочитают трудиться на себя. Они отличаются самостоятельностью, трудолюбием и творческим подходом к делам.

Для второй категории, по мнению эксперта, больше важен профессиональный опыт и полученные навыки. Им важно заниматься своим делом, не обращая внимания на статус или занимаемую должность.

— Эти отличия лучше всего объясняются расположением планет при рождении, но здесь важную роль играет имя, которое носит человек: имя — это набор звуков и вибраций, которые сопровождают человека всю жизнь и определяют его характер и судьбу, — пояснила астролог в беседе с Пятым каналом.

По ее словам, обладатели имени Сергей, Андрей, Антон и Роман, предпочтут быть наемными сотрудниками и отдаваться работе полностью.

— Они исполнительны, трудолюбивы, не конфликты и предпочитают вторые роли, но вполне себе достигают больших успехов в своей работе, — объяснила Проскурякова.

Ранее Светлана Проскурякова назвала женские имена, носительницы которых, как правило, лишены деловой хватки.