Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы четыре мужских имени, обладатели которых неохотно открывают свой бизнес

Лала Манушакян

Общество
Названы четыре мужских имени, обладатели которых неохотно открывают свой бизнес
Фото: Pexels

Астролог Светлана Проскурякова уверена в том, что имя мужчины влияет на его успех в предпринимательской деятельности.

Она делит мужчин на две категории. Представители первой из них не хотят работать по найму и предпочитают трудиться на себя. Они отличаются самостоятельностью, трудолюбием и творческим подходом к делам.

Для второй категории, по мнению эксперта, больше важен профессиональный опыт и полученные навыки. Им важно заниматься своим делом, не обращая внимания на статус или занимаемую должность.

— Эти отличия лучше всего объясняются расположением планет при рождении, но здесь важную роль играет имя, которое носит человек: имя — это набор звуков и вибраций, которые сопровождают человека всю жизнь и определяют его характер и судьбу, — пояснила астролог в беседе с Пятым каналом.

По ее словам, обладатели имени Сергей, Андрей, Антон и Роман, предпочтут быть наемными сотрудниками и отдаваться работе полностью.

— Они исполнительны, трудолюбивы, не конфликты и предпочитают вторые роли, но вполне себе достигают больших успехов в своей работе, — объяснила Проскурякова.

Ранее Светлана Проскурякова назвала женские имена, носительницы которых, как правило, лишены деловой хватки.

Читайте также:
Бизнес Имена Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Парадоксальные результаты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Все мнения
О проекте