Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Зенит» подписал контракт с защитником Адамовым до 2026 года

Иван Юминов

Спорт
«Зенит» подписал контракт с защитником Адамовым до 2026 года
Фото: vk/zenit

Футбольный клуб «Зенит» подписал контракт с защитником Арсеном Адамовым до конца сезона-2025/26. Об этом сообщили в пресс-службе команды в четверг, 27 января.

— Воспитанник «Ахмата», который дебютировал в молодежном первенстве в 2016 году и за четыре года провел 128 матчей. В основном составе грозненцев дебютировал 22 июля 2020-го в матче против «Краснодара», — говорится в сообщении.

После шести игр за «Ахмат» он перешел в «Урал», там футболист отличился одним мячом в 28 встречах. В октябре 2021 года Адамов впервые получил приглашение в сборную России для подготовки к матчам со Словакией и Словенией. Клуб желает Адамову успехов в составе сине-бело-голубых, отмечается на сайте «Зенита».

26 января агент хавбека московского «Спартака» Йоррита Хендрикса подтвердил его переход в голландский «Фейеноорд». По словам Фулько ван Куперена, футболист отправится в аренду.

По данным СМИ, московский клуб будет оплачивать ему примерно половину зарплаты до конца сезона. Хендрикс присоединился к красно-белым зимой 2021 года.

Хавбек приехал в Россию из голландского ПСВ и до конца футбольного сезона вернется в родной чемпионат, но играть будет за другой клуб. С московским коллективом у него заключен контракт до 30 июня 2024 года.

Читайте также:
Футбол ФК Зенит РПЛ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Парадоксальные результаты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Все мнения
О проекте