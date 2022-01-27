«Зенит» подписал контракт с защитником Адамовым до 2026 года

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Футбольный клуб «Зенит» подписал контракт с защитником Арсеном Адамовым до конца сезона-2025/26. Об этом сообщили в пресс-службе команды в четверг, 27 января.

— Воспитанник «Ахмата», который дебютировал в молодежном первенстве в 2016 году и за четыре года провел 128 матчей. В основном составе грозненцев дебютировал 22 июля 2020-го в матче против «Краснодара», — говорится в сообщении.

После шести игр за «Ахмат» он перешел в «Урал», там футболист отличился одним мячом в 28 встречах. В октябре 2021 года Адамов впервые получил приглашение в сборную России для подготовки к матчам со Словакией и Словенией. Клуб желает Адамову успехов в составе сине-бело-голубых, отмечается на сайте «Зенита».

26 января агент хавбека московского «Спартака» Йоррита Хендрикса подтвердил его переход в голландский «Фейеноорд». По словам Фулько ван Куперена, футболист отправится в аренду.

По данным СМИ, московский клуб будет оплачивать ему примерно половину зарплаты до конца сезона. Хендрикс присоединился к красно-белым зимой 2021 года.

Хавбек приехал в Россию из голландского ПСВ и до конца футбольного сезона вернется в родной чемпионат, но играть будет за другой клуб. С московским коллективом у него заключен контракт до 30 июня 2024 года.