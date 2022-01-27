Астрологи предсказали кардинальные перемены в феврале для трех знаков зодиака

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Астрологи рассказали, что в феврале 2022 года в жизни представителей трех знаков зодиака произойдут кардинальные перемены.

Люди, рожденные под созвездием Тельца, разберутся с финансовыми вопросами. Им удастся получить внушительный подарок, крупное наследство или премию от начальства.

Львам в феврале повезет в любви, считают эксперты. При этом второй половинкой представителей знака будет человек из другой страны.

Водолеи в грядущем месяце окажутся на подъеме. Особенно легко им дастся общение с другими людьми, также пойдет в гору их карьера, отмечает New Inform.

19 января сообщалось, что астрологи убеждены в том, что поведение любого мужчины в отношениях можно спрогнозировать, зная его знак зодиака. Они подготовили соответствующий рейтинг от лучшего партнера к худшему.

Так, Тельцов, по их мнению, нельзя назвать обязательными и ответственными. Они на редкость эгоистичны и никогда не ставят отношения с партнершей на первый план.

Для них важна успешная карьера и персональная удовлетворенность. Они вряд ли станут прикладывать усилия для создания семьи или сохранения брака. Среди знакомых они слывут безнадежными холостяками.