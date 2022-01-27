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Политологи объяснили, что на самом деле Запад ответил России

Анна Михалюк

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Политологи объяснили, что на самом деле Запад ответил России
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

Соединенные Штаты и НАТО передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности, которые требует Москва от Вашингтона и Брюсселя. Ответы еще не были опубликованы.

Американский документ содержит не формализованные предложения, а набор идей и «позитивные моменты».

Политолог Георгий Бовт и директор Института Политических Исследований, депутат ГД РФ V созыва Сергей Марков в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, что секретного может быть в этих ответах, что их нельзя публиковать.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Что на самом деле Запад ответил России

— Когда дипломатия переходит в сферу пиара и публичной пропаганды, она становится скандалом. Если стороны хотят договориться, они держат ход своих переговоров в секрете. В наше время, когда все начинает полоскать СМИ, потом не оберешься. Поэтому лучше поговорить с глазу на глаз, — сказал Бовт.

Он отметил, что ЕС и НАТО поддерживает американскую позицию, но для России главный жандарм, с которым нужно решать вопросы, живет в Вашингтоне.

Сергей Марков подчеркнулчает, что переговоры ведутся в письменном формате потому, что американские СМИ зачастую перевирают информацию, подают искаженную картинку и навязывают ее общественности. В этом случае переговоры, которые не проходят на глазах у публики, будут на руку для стран.

Георгий Бовт считает, что разрешение конфликта может пойти по двум сценариям. Один — перевести все в публичную дипломатию и перейти в силовую плоскость. Второй путь — начать переговоры по второстепенным вопросам:

— Речь о разоружениях, ракетах, методах контроля, проверки и доверия. И договорившись, можно будет двигаться дальше.

Оба эксперта сошлись во мнении, что на период Олимпийских игр в Пекине войны не будет.

Россия считает неприемлемой мысль о начале войны с Украиной. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

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