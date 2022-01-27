ЦБ выразил несогласие с позицией Минфина по криптовалютам

Фото: Вечерняя Москва

ЦБ имеет несколько замечаний к концепции Минфина по регулированию криптовалют. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в четверг, 27 января.

— Рассчитываем, что Минфин сможет опубликовать ее для публичного обсуждения в ближайшее время, как мы опубликовали свой консультативный доклад, потому что иначе участники рынка и общественность не имеют возможности оценить предложения Минфина. Мы не согласны с позицией Минфина по ряду пунктов, — говорится в сообщении.

Касаемо сделок с криптовалютами банк считает, что невозможно ограничить риски, допустив к совершению сделок с ними только квалифицированных инвесторов. Предполагаемый допуск криптовалют в финансовую систему создает огромный риск для ее стабильности, считают в ЦБ.

Причиной этого ведомство называет то, что у большинства криптовалют отсутствует эмитент, а риски граждан будут перекладываться на финансовые организации. Введение запрета на использование российской инфраструктуры для операций с криптовалютой, по мнению регулятора, является оптимальным решением, отмечает ТАСС.

20 января ЦБ предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. С целью «снижения угроз» регулятор инициировал внесение ряда изменений в законодательство.

Так, предлагается ввести запрет на выпуск и обращение криптовалюты на территории страны и установить ответственность за нарушение данного запрета. Также предлагается установить ответственность за нарушение запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами — резидентами России.