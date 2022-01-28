Зеленский назначил исполняющего обязанности главы Нацгвардии Украины

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Нацгвардией (НГУ) Николая Балана. Одновременно с этим указом он назначил исполняющим обязанности ее главы генерал-лейтенанта Юрия Лебедя. Информация об этом появилась в пятницу, 28 января, на сайте офиса президента Украины.

— Уволить Балана Николая Ивановича с должности командующего Национальной гвардией Украины, — следует из документа.

На данный момент исполняющим обязанности командующего Нацгвардией назначен Юрий Лебедь. Ранее он занимал должность заместителя командующего НГУ.

В четверг, 27 января, стало известно, что Николай Балан заявил, что подал в отставку после того, как нацгвардеец расстрелял сослуживцев в Днепре.

27 января на заводе «Южмаш» в Днепре служащий украинской национальной гвардии расстрелял из автомата сослуживцев и покинул место преступления. В результате случившегося погибли пять человек, еще пять оказались ранены.

Из-за происшествия в городе ввели план «Сирена». На место трагедии прибыл командующий гвардией, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».