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США обсудят ситуацию вокруг Украины на заседании СБ ООН

Виктория Храменкова

Политика
США обсудят ситуацию вокруг Украины на заседании СБ ООН
Фото: Pixabay

В понедельник, 31 января, может состояться открытая встреча, касающаяся ситуации вокруг Украины. Данный запрос был направлен в Совет Безопасности ООН со стороны Соединенных Штатов Америки. Информация об этом следует из распространенного американской миссией при всемирной организации сообщения.

В тексте документа говорится, что на данный момент необходимо привлечь большое внимание к этой теме со стороны Совета Безопасности.

— Мы ожидаем прямой и целенаправленной дискуссии, — следует из документа.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что в случае, если Россия вторгнется на Украину, то проект трубопровода «Северный поток — 2» будет остановлен. Также в своем выступление она отметила, что на данный момент США продолжают вести тесные и четкие переговоры с германскими союзниками.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.

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