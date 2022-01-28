Россия требует немедленного вывода иностранных войск из Сирии

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Российские власти потребовали немедленного вывода из Сирии иностранных войск. Об этом в пятницу, 28 января, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

— Войска, находящиеся в Сирии незаконно, должны покинуть страну немедленно, — подчеркнул Полянский, передает РИА Новости.

Помимо этого, зампостпреда РФ отметил, что Россия встревожена возможными неизбирательными ударами ВВС США в САР.

Также известно, что российская сторона не прекращает работу по борьбе с терроризмом в Сирии совместно с властями страны.

18 января замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что террористы из Идлибской зоны деэскалации, по сведениям сирийских властей, планируют теракты в портах Тартус и Латакия.

3 января СМИ сообщили, что российские военные нанесли авиаудары вблизи сирийского города Идлиб, который находится под контролем оппозиционных сил. По данным Reuters, российские самолеты сбросили бомбы на несколько городов недалеко от Идлиба, а также на водонасосную станцию, обслуживающую город.

Повреждение станции подтвердил неназванный источник в ООН. Он заявил, что подобные действия ухудшают гуманитарную ситуацию в регионе. Агентство также уточнило, что по контролируемому повстанцами анклаву нанесли ряд авиаударов, в том числе по фермам, расположенным рядом с турецкой границей.