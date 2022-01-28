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Эксперт: Иммунитет от «омикрона» не даст защиту от новых штаммов

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эксперт: Иммунитет от «омикрона» не даст защиту от новых штаммов
Фото: pixabay.com

Люди, которые переболели штаммом «омикрон», имеют небольшой шанс защитить себя от других вариантов коронавирусной инфекции. Особенно от тех, которые последуют после «омикрона». Об этом в четверг, 27 января, рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

— Коронавирус склонен мутировать, а при его быстром распространении риск появления новых мутаций растет, — объяснила эксперт в эфире телеканала «Россия 24».

Также она отметила, что именно особенности коронавируса говорят о необходимости вакцинации и ревакцинации. С их помощью человек может поддержать свой иммунитет.

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25 января ученые из медицинского университета Киото заявили, что «омикрон» быстро распространяется из-за живучести на ряде поверхностей. Новый вариант, как считают они, способен жить на пластиковых предметах и коже человека гораздо дольше, чем предыдущие штаммы.

Так, на пластике среднее время существования исходного вируса составляло 56 часов. При этом «дельта» держалась 114 часов, а «омикрон» — примерно 193,5 часа.

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