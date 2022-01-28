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Байден поддержал усилия нормандского формата по примирению на Украине

Виктория Храменкова

Политика
Байден поддержал усилия нормандского формата по примирению на Украине
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в ходе телефонных переговоров с президентов Украины Владимиром Зеленским заявил о поддержки усилий членов «нормандской четверки». Усилия человек группы касались урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом в четверг, 27 января, заявил Белый дом.

— Президент Байден выразил надежду, что подтверждение сторонами 26 января условий прекращения огня от июля 2020 года поможет снизить напряженность и продвинуться в реализации минских соглашений, — говорится в заявлении Белого дома.

19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Новые власти Украины, по мнению инициаторов, прославляют фашистов и их последователей. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибло более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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