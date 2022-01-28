Врач перечислил нехарактерные симптомы для «омикрона»

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Штамм коронавирусной инфекции «омикрон» начал массово распространяться в России с середины зимы. Однако на сегодняшний день у врачей уже есть некоторые выводы о данном варианте COVID-19. Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, какие симптомы заболевания нехарактерны при «омикроне».

Так, например, специалист отметил то, что при штамме «омикрон» люди стали реже терять обоняние.

— Для вариантов до «дельты» это было распространенным явлением. Зачастую по потере обоняния люди понимали, что больны, и шли сдавать анализы. При «дельте» это встречалось уже реже, а при «омикроне» потеря обоняния — это редкость, — поделился Водовозов в беседе с радио Sputnik.

Также эксперт подчеркнул, что вариант «омикрон» редко вызывает у человека ощущения затрудненного дыхания. Это связано с тем, что он почти не добирается до легких, а останавливается в бронхиолах.

— Я бы не сказал, что бронхиолит при «омикроне» намного лучше пневмонии при «дельте», но это более легкое заболевание, — заключил Водовозов.

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Усталость, боль в мышцах и суставах, тошнота, снижение аппетита, неврологические симптомы и сыпь могут свидетельствовать об «омикрон»-штамме коронавируса, о чем рассказал главный врач лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.