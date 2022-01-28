Конкурс «Педагоги года Москвы» стартовал в столице

Свято-владимирская православная школа / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Список лучших педагогов, воспитателей, учителей-психологов и дефектологов столице будет определен до конца учебного года в рамках конкурса «Педагоги года Москвы».

С 2022 года конкурс включает в себя пять треков: «Учитель года Москвы», «Воспитатель года Москвы», «Педагог-психолог года Москвы», «Дефектолог года Москвы» и «Педагогический старт».

По словам руководителя департамента образования и науки города Ильи Новокрещенова, такое мероприятие мотивирует столичных педагогов на общение с коллегами, обмен опытом и знакомства с передовыми методиками обучения.

Так, к настоящему моменту в рамках состязания для учителей уже открылся прием заявок в номинации «Учитель года Москвы».

Всего отбор подразумевает четыре этапа. В рамках первого в борьбу включатся до 600 учителей. Они подготовят свою медиавизитку и предоставят запись части урока. Затем они расскажут о своих педагогических находках и проведут мастер-класс.

В финале будут определены шесть призеров. Они примут участие в классном часе и проведут разговор с руководителем Департамента образования и науки города.

Победитель будет определен в рамках суперфинала в мае 2022 года. Он отправится в Тюмень на конкурс «Учитель года России», рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно стало известно, что серия занятий для учителей и школьников «Другие уроки» пройдет в Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе «ВКонтакте». Встречи пройдут в онлайн-формате при поддержке Департамента образования и науки Москвы. Эксперты расскажут о самых востребованных профессиях в сфере IT и помогут школьникам увидеть свои таланты и понять, какая деятельность их привлекает.