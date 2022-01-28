Названо количество молока, которое потребили москвичи за 2021 год

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Москвичи стали чаще употреблять молоко и молочные продукты.

В 2018 году житель города в среднем за 12 месяцев потреблял 179 килограммов молочки, а в 2020-м — 238 килограммов. Такие показатели сравнимы с общероссийскими данными — 240 килограммов в год.

По словам гендиректора Аналитического центра столицы Максима Иванова, в 2021 году москвичи приобрели 328,4 миллиона литров молока и потратили на это около 24,2 миллиарда рублей. Из этого следует, что каждый москвич потребляет около 26 литров напитка в год.

По данным специалистов, средняя цена одного литра молока в Москве в январе 2022 года составляет около 80 рублей.

Уточняется, что москвичи тратят на молочную продукцию около 0,4 процента от своего бюджета.

По оперативным данным контрольно-кассовой техники, в период с 1 по 17 января жители города в общей сложности приобрели 11,8 миллиона литров молока, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Российским производителям продуктов питания приходится в 2022 году повышать цены в связи с ростом издержек, в частности себестоимости товаров. Об этом «Вечерней Москве» заявил заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов. В качестве примера он обратил внимание на детское питание. Только сырье для его производства подорожало на 15–30 процентов. Логистика выросла в цене минимум на 20 процентов, а разные виды упаковки подорожали на сумму от 15 до 100 процентов. И этот рост не прекращается с 2020 года.