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Дочь Заворотнюк поделилась воспоминаниями о съемках в «Моей прекрасной няне»

Георгий Соланович

Общество
Дочь Заворотнюк поделилась воспоминаниями о съемках в «Моей прекрасной няне»
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась воспоминаниями о съемках сериала «Моя прекрасная няня» вместе с матерью. Модель ответила на вопрос подписчика в Instagram.

На тот момент Анна была еще совсем маленькой, ей досталась эпизодическая роль Вики Прутковской.

— Помню, как учили с мамой текст и помню, что очень долго снимали, часов семь один маленький эпизодик, но в целом было очень интересно и весело, — вспоминает она.

Анна родилась в браке актрисы Анастасии Заворотнюк и бизнесмена Дмитрия Стрюкова. Росла и училась в Штатах, сейчас ведет успешную модельную карьеру.

Блогер сильно переживает за свою мать, так как та больна глиобластомой головного мозга — одним из самых агрессивных видов рака. 25 января Анна опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что у Анастасии Заворотнюк обнаружились проблемы с речью.

В апреле 2021 года врач, наблюдавший за болезнью старшей Заворотнюк, рассказал, что она проходила экспериментальную иммунную терапию в Институте онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Там взяли ее раковые клетки, «обучили» против них специальные Т-лимфоциты и затем ввели их в организм пациентки, чтобы они атаковали опухоль.

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