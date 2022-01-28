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Эксперт рассказала, для кого опасны уколы ботокса

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт рассказала, для кого опасны уколы ботокса
Фото: Unsplash

Эксперт по красоте и здоровью Елена Корнилова рассказала о пользе и вреде ботокса.

Специалист отметила, что зачастую для того, чтобы сохранить молодость, необязательно прибегать к специальным процедурам и уколам. Достаточно просто правильно питаться и вести здоровый образ жизни.

Если проблемы с кожей лица появились, можно прибегнуть к использованию ботокса — ботулотоксина. С его помощью мышцы временно прекращают сокращаться, что тормозит образование морщин.

По словам Корниловой, уколы ботокса могут иметь негативные последствия для организма. Поэтому для улучшения эстетических данных стоит хорошо подумать о том, нужна ли эта процедура настолько, чтобы рисковать здоровьем.

— Ботулотоксин негативно сказывается не только на нервной системе, вмешиваясь в ее работу, но и на внутренних органах. Впоследствии использования ботокса могут возникнуть ощущение сухости во рту, проблемы со зрением, опущение век, затруднение глотания, — отметила она в комментарии ФАН.

Также уколы ботокса нельзя делать при наличии онкологических заболеваний, беременности, кормлении грудью, людям с инфекционными болезнями и пациентам с диагнозом «гипотиреоз». Также ботокс может вызвать аллергические реакции.

До этого врач объяснила, когда следует отказаться от инъекций ботокса.

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