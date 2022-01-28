Украина опровергла возможное заявление Байдена о «неизбежной эскалации» конфликта с Россией

Фото: Whitehouse

Заявления американского президента Джо Байдена о якобы «неизбежной эскалации» конфликта Украины с Россией не соответствуют действительности. Лидер США во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским такого не говорил. Об этом в пятницу, 28 января, сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

— В социальных сетях появилась информация о содержании переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена со ссылкой на якобы официального представителя Украины. Эти сообщения совершенно не соответствуют действительности, — написал он в Facebook.

По его словам, верная информация содержится только в официальных сообщениях от американской и украинской сторон. Все остальное считается домыслами и спекуляциями, поэтому он попросил представителей СМИ публиковать только корректные и проверенные данные.

До этого украинский чиновник в разговоре с CNN заявил, что телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского прошел не очень хорошо. Как отметил собеседник СМИ, стороны не сошлись во мнении об уровне риска якобы готовящегося нападения России на Украину. Американский лидер предупредил, что нельзя доверять «анонимным источникам» и Россия может напасть на Украину уже в феврале. Зеленский в ответ заявил, что нападение вероятно, но нельзя предполагать, что оно обязательно случится.