Глава МИД Германии заявила, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке

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Вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня, что остается общеизвестным фактом. Об этом в пятницу, 28 января, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

— О том, что в настоящее время это (вступление Украины в альянс — прим. «ВМ») не стоит на повестке, знает каждый, в том числе и Россия, — передает ее слова РИА Новости.

Как отметила министр, НАТО не планирует в ближайшее время расширяться на восток. Бербок долгое время обсуждала с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым этот вопрос.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также должны обязаться не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.