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Народный календарь. Как получить богатство 29 января

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Как получить богатство 29 января
Фото: depositphotos

29 января — Петр-полукорм, Поклонение веригам апостола Петра.

В этот день пополам ломали лучину и клали крестом на полу. Считалось, что такой ритуал принесет семье богатство.

В земледельческом календаре день назвали Петр-полукорм. А все потому, что к этому времени первая половина зимнего корма, заготовленного для скотины, заканчивается.

Крестьяне с этой даты делили зиму на две половины. Считалось, что одна вторая зимы уже подошла к концу. В старину в этот день в закромах наводили порядок и примечали, сколько осталось припасов.

Приметы погоды:

Курица стоит на одной ноге — к морозу.

Если морозно в этот день, лето будет жарким.

Метель на Петра — к дождливому лету.

Снег идет — весной много травы будет. Еще это предвещает удачную рыбалку в теплое время года.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как получить богатство 29 января

Именины отмечают: Неонила, Петр, Максим.

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