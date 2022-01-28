Народный календарь. Как получить богатство 29 января
29 января — Петр-полукорм, Поклонение веригам апостола Петра.
В этот день пополам ломали лучину и клали крестом на полу. Считалось, что такой ритуал принесет семье богатство.
В земледельческом календаре день назвали Петр-полукорм. А все потому, что к этому времени первая половина зимнего корма, заготовленного для скотины, заканчивается.
Крестьяне с этой даты делили зиму на две половины. Считалось, что одна вторая зимы уже подошла к концу. В старину в этот день в закромах наводили порядок и примечали, сколько осталось припасов.
Приметы погоды:
Курица стоит на одной ноге — к морозу.
Если морозно в этот день, лето будет жарким.
Метель на Петра — к дождливому лету.
Снег идет — весной много травы будет. Еще это предвещает удачную рыбалку в теплое время года.
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Именины отмечают: Неонила, Петр, Максим.