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Дом в Марфино по программе реновации передан под заселение

Георгий Соланович

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Дом в Марфино по программе реновации передан под заселение
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
улице Академика Комарова, д. 11Г Карта всех событий

Первая новостройка в московском районе Марфино передана под заселение по программе реновации. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

По его словам, переехать в новые квартиры смогут 60 семей. В Марфино расселению подлежат 37 домов, в новые апартаменты заселятся около семи тысяч человек.

Глава департамента градостроительной политики Москвы подчеркнул, что в городском районе были подобраны четыре «стартовые» площадки. Помимо уже готового дома, одно здание находится на стадии строительства, на двух других ведут монтажные работы и разрабатывают градостроительную документацию.

Всего в Северо-восточном административном округе столицы квартиры уже получили более двух тысяч семей.

28 января Левкин заявил, что второй современный дом в районе Кунцево в западном округе столицы был передан под заселение в рамках программы реновации жилищного фонда Москвы. Предполагается, что всего в новый дом въедут 60 столичных семей.

Всего в Кунцеве в рамках реновации планируется расселить 61 дом, общая площадь которых составляет 170,7 тысячи «квадратов».

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