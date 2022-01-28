Опрос показал, как пандемия повлияла на готовность россиян к путешествиям

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Пандемия коронавируса сказалась на готовности россиян путешествовать, однако большинство из них все же склонны не менять планы из-за риска заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

Продолжающаяся пандемия заставляет граждан РФ предпринимать дополнительные меры безопасности в поездках, но 88 процентов респондетов сообщили, что планируют выезжать за пределы страны в 2022 году. Тридцать процентов граждан при этом отметили, что начали опасаться поездок в другие страны, но им приходится это делать из-за работы. Пятнадцать процентов россиян перестали куда-либо ездить из-за боязни заразиться коронавирусом.

Согласно результатам опроса, больше всего россиян, которые перестали куда-либо ездить из-за пандемии, проживает в Москве, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Больше всего путешествуют жители Краснодара и Волгограда, передает Life.ru.

Ранее сообщалось, что десятую часть турпотока в Москву в 2021 году составили молодые люди от 18 до 24 лет. Как отметили в ведомстве, чаще всего это студенты, учащиеся высших и средних учебных заведений.