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Полиция выявила шестерых нелегалов в ходе рейда в Подмосковье

Илья Ашуров

Происшествия
Полиция выявила шестерых нелегалов в ходе рейда в Подмосковье
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Ивашево Карта всех событий

В Дмитровском городском округе полицейские выявили шестерых мигрантов, находящихся на территории России нелегально. Об этом в пятницу, 28 января, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, правоохранители проводили рейд в складском комплексе, расположенном в деревне Ивашево. Там выявили 22 мигрантов из ближнего зарубежья, каждого из них проверили по учетным базам МВД. Выяснилось, что шестеро из них находятся в стране незаконно.

— На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны, — заключила Петрова.

Видео: МВД РФ

На этой неделе в Москве полиция задержала двух граждан одной из стран ближнего зарубежья. Их подозревают в незаконной легализации мигрантов, которая позволила им заработать свыше 60 миллионов рублей. Каждый из клиентов платил за фальшивые бумаги от 1 до 2,5 миллиона рублей.

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