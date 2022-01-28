Россия и Куба планируют новые контакты в военно-технической сфере

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия уже имеет многочисленные контакты с властями Кубы. Страны планируют их значительное расширение в разных областях, в том числе и военно-технической. Об этом в пятницу, 28 января, заявил российский посол на Кубе Андрей Гуськов.

— Мы поддерживаем интенсивный диалог между ведомствами и регулярно обмениваемся делегациями — в феврале 2020 года остров посетил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, на повестке стоят и другие контакты по линии соответствующих министерств на различных уровнях, — передает его слова РИА Новости.

В установлении взаимоотношений важное значение имеет работа группы в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Куба и Россия сотрудничают из-за тесных культурных и экономических связей — кубинские военные проходили обучение в российских профильных вузах, их армия пользуется отечественной техникой и вооружением.

Страны плотно взаимодействуют, Россия оказывает помощь в укреплении боеспособности Революционных вооруженных сил республики, делая это с соблюдением всех заключенных международных договоров, резюмировал Гуськов.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес во время переговоров в телефонном формате, которые состоялись 24 января, синхронизировали свои позиции относительно международных вопросов. Представитель Кремля также добавил, что отношения двух стран имеют глубокие традиции.