Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россия и Куба планируют новые контакты в военно-технической сфере

Михаил Алимов

В мире
Россия и Куба планируют новые контакты в военно-технической сфере
Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия уже имеет многочисленные контакты с властями Кубы. Страны планируют их значительное расширение в разных областях, в том числе и военно-технической. Об этом в пятницу, 28 января, заявил российский посол на Кубе Андрей Гуськов.

— Мы поддерживаем интенсивный диалог между ведомствами и регулярно обмениваемся делегациями — в феврале 2020 года остров посетил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, на повестке стоят и другие контакты по линии соответствующих министерств на различных уровнях, — передает его слова РИА Новости.

В установлении взаимоотношений важное значение имеет работа группы в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Куба и Россия сотрудничают из-за тесных культурных и экономических связей — кубинские военные проходили обучение в российских профильных вузах, их армия пользуется отечественной техникой и вооружением.

Страны плотно взаимодействуют, Россия оказывает помощь в укреплении боеспособности Революционных вооруженных сил республики, делая это с соблюдением всех заключенных международных договоров, резюмировал Гуськов.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес во время переговоров в телефонном формате, которые состоялись 24 января, синхронизировали свои позиции относительно международных вопросов. Представитель Кремля также добавил, что отношения двух стран имеют глубокие традиции.

Читайте также:
Россия Куба Сотрудничество
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте