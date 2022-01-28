Росреестр поставил на учет храм Преподобного Серафима Саровского в Восточном Дегунине

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Дубнинская улица, дом 20А Карта всех событий

Управление Росреестра по столице совместно с Кадастровой палатой Москвы поставили на кадастровый учет храм Преподобного Серафима Саровского. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Храм располагается по адресу Дубнинская улица, дом 20а.

По словам заместителя руководителя Росреестра по столице Сергея Исмунца, в январе ведомство также поставило на учет две православные церкви в ЮАО и ЮЗАО Москвы.

Общая площадь храма Преподобного Серафима Саровского составляет 1144 квадратных метра. Одновременно храм могут посетить 350 горожан.

13 января управление Росреестра поставило на кадастровый учет два православных храма на юго-западе Москвы. Там уточнили, что в реестр недвижимости внесли сведения о двух храмовых комплексах: храм Введения во храм Пресвятой Богородицы в районе Южное Бутово (ЮЗАО) и храм Преподобного Алексия, Человека Божия, в Садовниках в районе Нагатино-Садовники (ЮАО).