Эксперт оценил влияние ограничительных мер на экономику Москвы

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Ограничительные меры в столице, которые вызваны распространением коронавирусной инфекции, предельно аккуратны по отношению к экономике города. Об этом в пятницу, 28 января, заявил экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По его словам, одним из главных достижений столичных властей является перевод части офисных работников на удаленку.

— Закрывать музеи и другие культурные учреждения не нужно, QR-кодов достаточно. Ведь обладающие ими люди привились от ковида, а значит, могут чувствовать себя в безопасности, — пояснил специалист.

Он добавил, что во всех городских учреждениях москвичам измеряют температуру. Кроме того, горожан призывают соблюдать масочный режим.

Колташов добавил, что ограничения не нанесли Москве значительного ущерба, однако локдаун, напротив, может грозить убытками и потерей кадров, передает агентство городских новостей «Москва».

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 января, заявил, что пессимистические прогнозы на фоне распространения коронавируса не подтвердились. По словам главы города, экономика столицы справляется с условиями пандемии. Он также отметил, что по многим показателям Москва ушла в плюс по сравнению не только с 2020 годом, но и с 2019-м. Так, например, объем инвестиций вырос на 12 процентов, а строительства — на 23. По словам главы города, сложная ситуация коснулась мест общественного питания и сферы торговли, однако и они оказались в плюсе.