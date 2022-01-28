Участок Юго-Восточной хорды готов на 60 процентов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Участок Юго-Восточной хорды от Шоссейной до улицы Полбина готов на 60 процентов. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Хорда поможет улучшить транспортную ситуацию в районах Печатники, Люблино и Текстильщики. Более того, участок создаст дополнительную транспортную связь с ТТК и разгрузит промышленные зоны и магистральные улицы. Юго-Восточная хорда проходит через 22 района Москвы, где проживают два с половиной миллиона человек.

— В настоящее время ведутся работы по перекладке инженерных коммуникаций, переустройству наружного освещения, объектов управления и организации дорожного движения, кроме того, ведется армирование переходной плиты и опоры съезда с эстакады основного хода. Готовность участка на сегодняшний день оцениваем в 60 процентов, — передает слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

27 января Бочкарев заявил, что реконструкцию улицы Барклая завершили на 25 процентов.