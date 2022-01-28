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Москомархитектура согласовала проект второй очереди спортивного комплекса в Краснопахорском

Полина Долганова

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Москомархитектура согласовала проект второй очереди спортивного комплекса в Краснопахорском
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, поселение Краснопахорское, деревня Колотилово Карта всех событий

В поселении Краснопахорском в Новой Москве построят вторую очередь конноспортивного комплекса. Об этом в пятницу, 28 января, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, новые постройки значительно увеличат качество занятий в комплексе.

Строительные работы второй очереди центра ведутся в деревне Колотилово. Новые объекты будут выполнены в таком же стиле, что и первая очередь. Для облицовки специалисты выбрали имитацию деревянного бруса и натуральный камень. В результате работ комплекс приобретет современный вид, а вместимость центра увеличится — теперь там смогут поместиться на 180 лошадей больше.

Специалисты организуют в центре восемь новых конюшен, манеж, ветеринарный пункт и другие административные объекты. На территории объекта появятся тренировочное поле, гостевые дома и тренажеры. Совокупная площадь всех новых построек составит примерно 17 тысяч квадратов.

21 января стало известно, что на территории олимпийского комплекса «Лужники» строительство здания Международного центра самбо и бокса завершено на 74 процента. Строители закончили конструктив здания и кровлю. Почти завершены фасадные работы и устройство некоторых инженерных систем. Другая часть систем и внутренняя отделка находятся на продвинутом уровне.

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