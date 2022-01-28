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Гражданина Белоруссии расстреляли в общежитии на севере Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Гражданина Белоруссии расстреляли в общежитии на севере Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В общежитии на севере столицы произошла стрельба, в результате которой был ранен гражданин Белоруссии. Об этом в пятницу, 28 января, «Вечерней Москве» сообщил информированный источник.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в ночь на 28 января в одном из общежитий на севере города. Между иностранцем и неизвестным мужчиной произошел конфликт. В какой-то момент последний схватился за пистолет и несколько раз выстрелил в своего оппонента. После этого злоумышленник скрылся.

Гражданина Белоруссии доставили в больницу, где у него диагностировали ранения шеи и живота. На вопросы полиции потерпевший отвечать отказался. По его словам, произошедшее — его личное дело.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

На этой неделе правоохранители задержали в столичном общежитии иностранца, который напал с ножом на соседа. Конфликт произошел на улице Академика Волгина между двумя зарубежными студентами.

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