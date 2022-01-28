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Иван Охлобыстин заразился коронавирусом

Георгий Соланович

Общество
Иван Охлобыстин заразился коронавирусом
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский актер Иван Охлобыстин заразился коронавирусом. Об этом артист сообщил на мероприятии по случаю объединения партий «Справедливая Россия — За правду» и «Патриоты России».

— Уважаемые соратники по партии, я хочу всех вас поздравить с юбилеем образования нашей политической силы и пожелать в первую очередь здоровья. Я лично не смог засвидетельствовать свою любовь и уважение, поскольку меня поразил всеобщий недуг коронавируса, — обратился Охлобыстин к коллегам по видеосвязи.

В России за сутки обнаружено 98 040 новых случаев заражения коронавирусом. С этим диагнозом в больнице оказались 14 046 человек, что на 9,7 процента больше, чем днем ранее. Количество смертельных случаев составило 673. Российские медики вылечили еще 29 506 пациентов с COVID-19.

Таким образом всего за время пандемии коронавируса в России выявлено 11 502 657 случаев заражения ковидом. Умерли от этого диагноза 329 443 человека, а выздоровели — 10 159 197.

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