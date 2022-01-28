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Катерина Ковальчук появилась на публике с новым мужчиной

Василий Плиткин

Общество
Катерина Ковальчук появилась на публике с новым мужчиной
Фото: Instagram / katerinakovalchyk

Девушка комика Гарика Харламова актриса Катерина Ковальчук появилась на публике в компании нового молодого человека в четверг. Совместные фотографии звезда выложила в сторис на своей странице в Instаgrаm в четверг, 27 января.

На премьеру фильма «День слепого Валентина» девушка пришла вместе с актером Павлом Рассомахиным, известным по ролям в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон».

Катерина Ковальчук появилась на публике с новым мужчиной Фото: @katerinakovalchyk

Отмечается, что актеры до этого вместе снимались в проекте «Гусар». К слову, на этих же съемках Ковальчук познакомилась и с Харламовым.

Недавно девушка отправилась в отпуск на курорт вместе с друзьями. При этом возлюбленный остался дома, так как восстанавливается после госпитализации. Позже фанаты заметили, что Ковальчук отписалась от своего бывшего возлюбленного в Instаgrаm.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук раскрыли секрет успешной личной жизни. Супруги практически не делятся с публикой подробностями личной жизни. Со стороны может показаться, что их отношения идеальны. Однако это не так: исполнителю регулярно приписывают романы с разными девушками.

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