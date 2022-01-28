Молодой москвич выпрыгнул из окна, чтобы не делать уборку в квартире

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Россия, Москва, Первомайская улица Карта всех событий

В Москве 32-летний мужчина выпрыгнул из окна после того, как девушка заставила его навести порядок в квартире. Об этом стало известно в пятницу, 28 января.

Странный инцидент произошел в квартире, расположенной на четвертом этаже дома на Первомайской улице. Парень по имени Семен и его девушка Даша поссорились на бытовой почве. Девушке не нравилось, что за чистотой в квартире следит только она.

Последней каплей стал пролитый Семеном сок, который тот отказался убирать. После этого Даша заперла своего друга в квартире и заявила, что он не выйдет из нее до тех пор, пока не сделает уборку. Однако парень не растерялся.

Он обмотался проводами и попытался покинуть квартиру через окно. Попытка закончилась неудачей: Семен сорвался и угодил в больницу с переломом ноги.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Поведение Даши правоохранителям показалось странным, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Днем ранее женщина выпала из окна девятого этажа дома на северо-востоке Москвы. От полученных повреждений она скончалась.