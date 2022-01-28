Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении криминального авторитета

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Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении криминального авторитета. Об этом сообщил официальный Telegram-канал столичной прокуратуры.

42-летний неоднократно судимый уроженец Смоленской области обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии – «положенец». Уточняется, что мужчина в 2016 году прибыл в исправительную колонию по месту рождения, где через год и был наделен криминальным статусом.

Пользуясь авторитетом, обвиняемый в месте содержания занимался развитием преступной идеологии, распространением преступных обычаев, подчинял своей воле сокамерников и разрешал спорные вопросы.

На данный момент уроженец Смоленской области находится под стражей. Его уголовное дело будет передано в Смоленский областной суд для рассмотрения, передает Telegram-канал.

Ранее стало известно, что перед судом предстанет мужчина, угрожавший журналистам ВГТРК. Неизвестный позвонил сотруднику и начал угрожать расправой в случае если репортаж о данной организации выпустят в эфир.