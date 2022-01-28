Дуда признал, что для Польши не существует прямой военной угрозы

Фото: Официальный сайт президента Польши

Президент Польши Анджей Дуда признал, что для его страны не существует прямой военной угрозы. Об этом политик заявил в пятницу, 28 января.

В Варшаве началось заседание Совета национальной безопасности, которое, по заявлениям, будет посвящено безопасности в регионе, в частности на Украине.

— Я рад, что вы понимаете проблему, у меня нет никаких сомнений, той общей ответственности за судьбу Польши в особенной международной ситуации, которой не было с начала моего президентства. Можно смело сказать, что такой ситуации, как сейчас, не было с 1989 года. Она специфическая, — заявил президент.

По его словам, никакой серьезной угрозы, в том числе и военной, для Польши сейчас нет. Нет никаких сигналов, которые бы указывали на такую угрозу, сообщает РИА Новости.

— Но без сомнения в том, что на наших глазах ситуация в области военной безопасности в нашей части Европы меняется, — отметил Анджей Дуда.

Польша также рассматривает возможность предоставления военной помощи Украине, о чем заявил глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох.